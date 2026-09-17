Porta e difesa blindate. Nelle retrovie la Roma è assicurata: un solo gol subito nelle prime quattro giornate. Numeri da record: miglior difesa della Serie A e dei top cinque campionati europei insieme all'Arsenal. Merito del portiere Mile Svilar e di un reparto che funziona come un ingranaggio: levi uno, metti l'altro. E il risultato non cambia, quasi fosse una macchina perfetta. A Torino Gasperini ha sostituito NDicka con Balerdi che ha voglia di replicare anche contro l'Inter. La strada che porta al suo riscatto è già tracciata: per assicurarsi la proprietà del difensore, al termine del prestito la Roma dovrà versare 16 milioni di euro nelle casse del Marsiglia. C'è anche l'ipotesi dell'obbligo di riscatto, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica, che si attiverebbe al verificarsi di alcune condizioni legate a presenze, minutaggio e qualificazione alle coppe europee. C'è l'incognita Hermoso, alle prese con una contusione alla caviglia che però non desta particolare preoccupazione. Cerca spazio pure Daniele Ghilardi, in panchina nell'ultima uscita ma protagonista contro Lecce (da titolare) e Atalanta (da subentrato). Insomma, Gasperini ha l'imbarazzo della scelta in un reparto che mai, in tutta la sua carriera, gli aveva dato tante soddisfazioni. Lo scorso anno la Roma ha chiuso la stagione con 31 gol subiti: meglio ha fatto solo il Como di Fabregas.