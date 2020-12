Furia Fonseca: “Secondo tempo da ragazzini”

La Roma crolla a Bergamo, dopo aver sognato di poter restare aggrappata alla Juventus grazie al gol del vantaggio di Dzeko, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. La rete del bosniaco non basta per arrivare indenni al termine della sfida con l’Atalanta. Sconfitta per 4-1, la squadra di Fonseca si perde completamente nella ripresa, sprofondando in un blackout che riporta con la memoria alla trasferta di Napoli e che ridimensiona le ambizioni di un gruppo che era chiamato ad alzare l’asticella.

“Abbiamo fatto un primo tempo da guerrieri e una ripresa da ragazzini. È davvero difficile spiegare questo cambio d’atteggiamento nel secondo tempo. Io non voglio cercare alibi, ma una squadra che gioca in quel modo la prima parte, non può perdere aggressività. È difficile capire cosa sia successo, forse anche un problema di maturità“. Il mister portoghese si confronterà con i Friedkin, in questi giorni, per capire motivazioni e obiettivi del gruppo e per parlare del mercato di gennaio.