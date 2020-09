Friedkin in città. Difesa, Fonseca ritrova Smalling

“Daje Dan!“, il saluto di un tifoso della Roma fuori dai cancelli di Trigoria, mentre un po’ tutti provavano a sbirciare attraverso i vetri oscurati della macchina per scorgere il viso del nuovo presidente giallorosso, è quasi liberatorio, scrive FRancesca Ferrazza su La Repubblica.

Ma i Friedkin, Dan e Ryan, sono rimasti sigillati all’interno dell’abitacolo, preferendo non mostrarsi ancora senza filtri. O in una conferenza stampa di presentazione.

Arrivano i Friedkin, parte Alessandro Florenzi, ormai a un passo dal trasferimento al Psg. Una cessione in prestito, che non genera plusvalenza ma che regala al ragazzo la possibilità di giocarsi le sue chance in una grande realtà, dopo i sei mesi al Valencia.

È a un passo dalla svolta decisiva – stavolta sembra davvero – l’acquisto di Smalling dallo United. L’accordo prevederebbe un nuovo prestito oneroso di tre milioni da dare subito, più l’obbligo di riscatto tra un anno a circa 13 milioni. Nelle prossime ore il difensore dovrebbe tornare a Roma, pronto per la prima di campionato a Verona.