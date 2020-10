Friedkin blocca due cessioni. Milik per il 2021

Due no e forse un sì per il futuro. Dan e Ryan Friedkin hanno appena concluso il loro primo calciomercato da proprietari della Roma. A cui hanno cercato di dare la loro impronta soprattutto nel finale, quando hanno iniziato a capire come funziona il giocattolo. prime mosse, per carità, ma chiarissime, scrive Matteo Pinci su La Repubblica.

Quando il Leicester ha offerto 22 milioni per Ibanez, hanno detto un secco “no”. Roba che a Roma negli ultimi anni non s’era vista spesso. Idem quando il Napoli ha valutato nell’affare Milik 33 milioni Veretout. “No, resta qui“.

A proposito di Milik: la Roma dopo le visite non ha ritenuto un affare spendere oltre 25 milioni per lui, ma sta lavorando per provare a prenderlo in estate a parametro zero. O al massimo a gennaio, magari spendendo una decina di milioni: da parte del polacco c’è anche un “sì” di massima, visto che l’idea di giocare nella Roma e di trasferirsi in città gli è rimasta attaccata addosso al punto da inviare messaggini di saluto e di in bocca al lupo ad alcuni dirigenti nei giorni scorsi.

Ora la prima sfida è convincere un top manager come ds a scegliere la Roma. Un tentativo è stato fatto per Andrea Berta, italiano che ha rilanciato l’Atletico e da molti considerato tra i migliori in circolazione nel ruolo. Per il momento, nessuna risposta positiva, anzi: tutto ciò che si sa è che “È difficile“, insomma la Roma non è ancora in grado di lusingare. Rangnick, Ausilio (Inter) e Braida (ex Milan e Barça) altri nomi. La corsa è iniziata.