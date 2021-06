Forti, giallorosse e vincenti: la Supercoppa alle ragazze

La prima gioia dell’era Friedkin. Con i complimenti di Mou Totti e De Rossi

È la Roma femminile a conquistare il primo trofeo dell’era Friedkin, con tanto di complimenti da parte di Mourinho. Dopo lo scudetto vinto dalle ragazze della Primavera, domenica sera la squadra allenata da Betty Bavagnoli, ha alzato la coppa Italia, al termine di una finale decisa ai rigori (1-3) contro il Milan. Tanti applausi e due cuori, uno giallo e uno rosso, il segno lasciato in tempo reale dallo Special One su Instagram, sotto al post del trionfo messo dalla Roma sul suo profilo ufficiale, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. I Friedkin sperano che si tratti solamente del primo titolo dei grandi della loro gestione e che adesso darà diritto alle giallorosse di giocare la Supercoppa. Felicissimo della vittoria anche Daniele De Rossi, che ha fatto pubblicamente i complimenti alle ragazze, con tanto di storia sul suo profilo Instagram dei festeggiamenti e il commento “Giganti”. Francesco Totti si è congratulato in privato, lui che segue da vicino le vicende del calcio romanista femminile, visto che della sua scuderia fa parte Eleonora Pacioni, capitano della Primavera, fresca della vittoria del campionato, sabato scorso, a Sassuolo, contro la Juventus.