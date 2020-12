Fonseca infuriato: “In campo di giovedì uno svantaggio”

Terminato il girone d’Europa League, Fonseca è comunque costretto a scendere in campo di stasera con la sua Roma, nel posticipo del turno infrasettimanale di campionato, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. “Non capisco perché tutti, o quasi, abbiano giocato di mercoledì, mentre noi stasera e poi domenica, a Bergamo, con meno di 72 ore per recuperare. Devo calcolare il doppio impegno, anche nelle scelte che farò“. Il tecnico non ci sta, infastidito da un calendario che penalizza nei tempi ristretti la squadra giallorossa, chiamata stasera a dare continuità alla larga vittoria di Bologna.

Spazio al turnover, con Smalling e Mancini che tornano in campo (Cristante è squalificato), mentre sulla destra dovrebbe riposare Karsdorp. In porta confermato Pau Lopez. Torna dopo la squalifica, Pedro, con Pellegrini valore aggiunto sia a centrocampo, sia sulla trequarti.