Fonseca in confusione, Pallotta non trova compratori. Dal campo ai conti, così rischia tutto

Il silenzio in cui s’è consumata la sconfitta con l’Udinese, la settima in 13 gare del 2020, è rappresentazione plastica della Roma di oggi: svuotata di risultati e di dignità agonistica. Un gruppo di perdenti di successo, scrive Matteo Pinci su La Repubblica, assuefatti al piazzamento.

Il cerchio ha già iniziato a stringersi intorno all’allenatore Paulo Fonseca. Nervosissimo, sconsolato. A Trigoria è insistente l’idea che qualcosa nel metodo di lavoro del tecnico sia cambiato: “È andato in confusione”. La Roma fagocita i suoi totem, il ds Petrachi è passato dall’essere il conducador che poteva bacchettare un dirigente anziano come Tempestilli o vietare agli impiegati di frequentare il bar per non distrarre i calciatori, all’essere defenestrato dopo un sms polemico e irragionevole al presidente Pallotta. La gestione schizofrenica delle emozioni per il presidente è prassi e Fonseca non fa eccezione: ieri era l’allenatore ideale.

Il nuovo alibi della squadra è la mancanza di stimoli. Come se dicessero: perso il quarto posto, che giochiamo a fare? Molti magari lo pensano davvero, altri sembrano spauriti, disorientati dalla scelta del tecnico di mandarli inaspettatamente in campo. La frenesia tattica è inspiegabile, vero, ma anche il loro impegno impalpabile, giustificato sempre dalla ricerca di colpe altrui. Acquirente cercasi L’implosione sportiva ha prodotto uno tsunami anche a livello economico-finanziario. La Roma è una macchina che produce perdite: costa come se giocasse la Champions ogni anno, invece è prossima a fallire la qualificazione per la seconda stagione di seguito.

Il capitale sociale è sceso al di sotto del limite legale, la continuità aziendale è garantita, in fondo il decreto Liquidità posticipa al 31 dicembre i termini per rientrare nei paletti: Pallotta s’è impegnato a ricapitalizzare per 150 milioni, ma a oggi ne ha versati solo una parte, pensando che magari qualcun altro provvederà. Oltre a Trigoria, le decisioni viaggiano tra Boston e Londra, feudo del consulente Franco Baldini: un altro dei grandi equivoci. Già si lavora sul Piano B: senza Champions, probabile un sacrificio eccellente, la Juve vorrebbe Zaniolo o Pellegrini (per lui possibile scambio di plusvalenze con Bernardeschi). Ma il rischio oggi è il Piano C, ossia un anno senza coppe. Se il risultato fosse quello, nessuno sarebbe al sicuro.