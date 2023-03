Emergenza difesa ma Smalling c’è. Mou vuole il rinnovo

La Roma si aggrappa alla sua certezza. Non certo una novità per Chris Smalling, baluardo inamovibile di José Mourinho e colonna portante di una squadra alla ricerca di un rinnovato equilibrio, scrive Marco Juric su La Repubblica. Quello che dovrà dare il difensore inglese, che domenica contro la Sampdoria sarà l'unica àncora di salvezza nella rattoppata barca romanista. Il reparto difensivo sarà in piena emergenza a causa dell'ecatombe di squalificati post derby. Mancheranno tutti insieme, Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante a cui va aggiunto Karsdorp infortunato. Unico superstite Smalling, l'intoccabile dello Special One. Tra campionato e coppa è già a quota 35 partite, tutte da titolare. L'inglese ancora non ha firmato il rinnovo di contratto. L'offerta da 3,5 milioni fino al 2025 è sul tavolo da settimane. Dopo Matic, serve il sì dell’inglese. Per dare forma alla Roma del prossimo anno, in attesa che si delinei il futuro di Mou.