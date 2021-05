Effetto Mou, Zaniolo freme. Pellegrini ko

Il titolo in Borsa della Roma ieri ha chiuso più 10,86%, toccando anche il più 16%, a un prezzo di 0,337 euro

Chissà se è ancora la lunga scia dell’effetto Mourinho, o dipende dalle voci legate a un possibile annuncio in giornata: il titolo in Borsa della Roma ieri ha chiuso più 10,86%, toccando anche il più 16%, a un prezzo di 0,337 euro, riallineandosi dopo aver vissuto una giornata negativa lunedì, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. In pratica sono stati sfiorati gli stessi picchi raggiunti il 5 maggio, dopo l’annuncio dell’arrivo dello Special One. Intanto si ferma per 15 giorni Pellegrini, alle prese con una lesione al flessore, mentre torna a sorridere anche Nicolò Zaniolo. Il ragazzo, fuori da settembre scorso per la rottura del crociato, ha sostenuto dei test a Villa Stuart nella giornata di ieri, che hanno dato un esito confortante e saranno mostrati al professor Fink, il medico che ha operato l’attaccante. Zaniolo è impaziente, vuole tornare a lavorare con la prima squadra. Il calciatore sarà a disposizione di Mourinho per il ritiro di luglio, nel frattempo, appena ricevuto il via libera, potrà tornare a lavorare regolarmente sul campo.