Ecco Tiago Pinto: Montiel e Bernard, è subito mercato

Tiago Pinto, il nuovo direttore generale dell’area sportiva giallorossa, è arrivato a Roma ieri da Lisbona e si è subito messo al lavoro. Sul suo taccuino il nome dei possibili obiettivi per il mercato di gennaio. Gonzalo Montiel, classe ‘97, in scadenza a giugno col River Plate, continua ad essere in cima alla lista dei desideri, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Per l’attacco, si continua a fare il nome di Bernard dell’Everton. Fonseca ha incontrato il dirigente non staccando però dal campo: domani la trasferta a Crotone sarà un’altra tappa fondamentale per la corsa alla zona Champions, prima della sfida con l’Inter.