Dzeko può restare. Florenzi verso l’addio

Continuano le manovre di mercato in entrata e in uscita per i giallorossi

L’account ufficiale della Roma ha ricordato ieri l’arrivo di Gabriel Omar Batistuta, sorridente e sorpreso dall’entusiasmo della Curva Sud piena. L’argentino contribuì in modo determinante alla conquista dello Scudetto, con i suoi 20 gol in 28 partite di campionato. Dopo 21 anni, in città, c’è lo stesso entusiasmo per lo sbarco di Mourinho che i tifosi aspettano come una specie di salvatore della patria. Servirà ancora tempo per vederlo nella Capitale e, come scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, molto probabilmente arriverà a ridosso del 6 luglio, giorno in cui la squadra si dovrebbe radunare a Trigoria. Oggi, invece, tornerà alla base Pinto. Questa settimana ci sarà l’incontro con una serie di procuratori per definire i rinnovi e capire se ci siano i presupposti per proseguire insieme. In questo senso andrà il meeting che ci sarà con Lucci, agente di Florenzi e Dzeko. Se per il terzino è difficile rimanere, per Edin i giochi non sembrano fatti. Ora è in vacanza in Turchia, ma l’arrivo di Mourinho ha ridato entusiasmo. Dopo le difficoltà con Fonseca, le cose con Mou potrebbero cambiare di nuovo, sempre che Lucci e Pinto trovino un accordo per alleggerire il bilancio dall’ingaggio del giocatore, magari spalmandolo nel tempo.