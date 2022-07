Dybala tra i Friedkin, Roma già pazza di Joya

Che in questo momento nella Capitale non ci sia nulla in mezzo tra l’esaltazione e la preoccupazione era già chiarissimo quando Paulo Dybala è atterrato in Portogallo: l’app che monitora i voli era cliccata da più di 8000 tifosi giallorossi che controllavano dopo quanto sarebbe atterrato Dybala, è atterrato sorridente, e a Roma decollavano speranze. E ora si aspetta l'ufficialità del contratto, come riporta Silvia Scotti su La Repubblica.