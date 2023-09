Dybala-Lukaku, il futuro giallorosso in quell’abbraccio

Il feeling a 360 gradi tra i due può trasformarsi in un’alchimia devastante per le squadre avversarie

Redazione

Il futuro è in un abbraccio. Magari qualcuno, soprattutto all’Olimpico, non se ne sarà accorto in diretta, ma l’abbraccio a cui facciamo riferimento, scrive Piero Torri su La Repubblica, è quello che c’è stato tra Lukaku e Dybala subito dopo la sostituzione del gigante belga che aveva appena bagnato la sua prima da titolare con la Roma segnando il sesto gol. Mou non stava aspettando altro che la rete di Romelu. Lo ha subito richiamato in panchina, consapevole che in questa stagione ha la possibilità di una rotazione più qualitativa e numerosa. Dybala si è alzato e gli è andato incontro.

Senza invidie ed egoismi, tipo il rigore che ha stappato la partita dopo poco più di una trentina di secondi. Entrambi sono rigoristi con percentuali alle spalle da primi della classe. Prima del fischio d’inizio c’era il dubbio: se sarà concesso un rigore alla Roma, chi si presenterà sul dischetto? E andato Dybala, ha segnato, al prossimo si vedrà, “lo tirerà chi si sentirà meglio”. Questo feeling a 360 gradi che può trasformarsi in un’alchimia devastante per le squadre avversarie e in delirio perpetuo per una Roma costruita per tornare competitiva ai massimi livelli.

