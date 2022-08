Dybala e Wijnaldum, ecco perché la Roma può comprarli senza peggiorare il bilancio

Dal prossimo anno queste spese non potranno superare il 90% dei ricavi. La Roma si sta adeguando. Come? Riducendo in maniera sostanziale i costi per gli acquisti. In questo mercato ha speso solo 6,8 milioni per il cartellino del turco Celik. Compensati già con i soldi delle cessioni di Florenzi e Olsen. Le cessioni potrebbero garantire almeno una ventina di milioni di flusso in entrata. Sufficienti a coprire la differenza di spese per gli stipendi.