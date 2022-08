Dybala, è tempo di Joya

Il campione argentino non vede l’ora di ripagare sul campo tutto l’affetto ricevuto dal tifo romanista

È l’uomo più atteso, la Joya più grande dell’estate giallorossa, l’acquisto da sogno che molti tifosi non pensavano fosse lontanamente realizzabile, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

E ora il campione argentino non vede l’ora di ripagare sul campo tutto l’affetto ricevuto dal tifo romanista. La nuova vita di Paulo Dybala riparte dall’Arechi di Salerno, in una calda domenica d’agosto, con la “sua” maglia numero 21 e la volontà di bagnare l’esordio subito con un gol, avvicinandosi o addirittura toccando quota 100 reti in Serie A.