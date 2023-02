Dybala e Mou, futuro in dubbio: “La prossima stagione? Chi lo sa”

Dybala con Mourinho , Mourinho con Dybala. Saldamente legati da un destino comune, scrive Marco Juric su La Repubblica. In futuro si vedrà . A lasciare il dubbio sul futuro in giallorosso ci hanno pensato direttamente i due protagonisti. I pensieri di Dybala sulla prossima stagione: “Non so cosa succederà con me, figuriamoci con il mister, dovete chiedere a lui. Il prossimo anno vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui”.

Mourinho freme ogni giorno di più. E non fa nulla per nasconderlo. “Avevo la possibilità di andare ma ho deciso di no e la storia è finita li”. Ma siamo a metà febbraio e quella chiamata sembra non essere ancora arrivata. La stessa che attende anche Dybala, che ha legato a doppio filo il suo futuro a quello dello Special One. Pensieri e parole che mettono ancora più pressione alla stagione della Roma.