Dybala e Abraham per l’Europa. Ma su Mourinho accelera il Psg

Tra pareggi e sconfitte, infortuni e operazioni chirurgiche, diciotto giorni dopo la notte di Roma-Feyenoord sono tornate le buone notizie da Trigoria, scrive Marco Juric su La Repubblica. Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum sono tornati ad allenarsi in gruppo e puntano dritti alla sfida di giovedì sera con il Bayer Leverkusen. L'argentino viaggia verso una maglia da titolare nel primo round delia sfida più importante della stagione. Sarà probabilmente lui a guidare fin dal primo minuto l’asfittico attacco giallorosso insieme ad Abraham e Pellegrini. Recuperi che fanno tornare almeno per qualche giorno il sorriso sul volto di Mourinho, nonostante la nouzia più bella tardi ad arrivare. Il recupero di Smalling rimane argomento secretato. L'inglese continua a fare lunghe sedute di terapie per accorciare i tempi di un suo ritorno in campo. L'obiettivo resta averlo a disposizione, quasi ad ogni costo, per la gara di ritorno in Germania. E sul futuro di Mourinho, totalmente focalizzato sulla coppa e forse sulla personale “last dance”. Tra dichiarazioni, espressioni e saluti pubblici ai tifosi romanisti a fare da prologo ad un possibile addio a fine stagione. Il Psg spinge per averlo a Parigi.