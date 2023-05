Da Maicon a Zaniolo. Il metodo Special

Mancavano due giorni alla finale di Tirana, a maggio di un anno fa. Erano mesi che Nicolò Zaniolo e Mourinho si parlavano a stento, che l’attaccante potesse partire titolare non lo immaginava nessuno. Il resto è storia: Conference League alla Roma, 1-0 al Feyenoord. E ovviamente gol di Zaniolo, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Cinque finali e 5 vittorie il Siviglia. Sei finali europee e sei vittorie Mourinho. Lo schema? Togliere pressioni, scatenare reazioni. Due sedute video da 30 minuti con la squadra. Poi stemperare, vuole la squadra più lucida che carica. Con qualche eccezione. In queste ore Mou avvicinerà Dybala e ne stimolerà una reazione. Prima di Roma-Salernitana lo ha spedito in tribuna quando lui gli ha detto di non farcela. Il modo per accendere il fuoco nel suo cuore.