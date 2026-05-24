Fulvio Collovati ha giocato sia con il Milan sia con la Roma, le teste di serie che vede meglio nella corsa a un posto in Champions. L'ex difensore della Nazionale ha parlato della corsa a terzo e quarto posto a 'La Repubblica': "Roma e Milan sono favorite rispetto a Juventus e Como. E non parlo solo guardando la classifica. Affronteranno squadre senza obiettivi, questo ha un peso".

La Roma sfiderà il Verona. "Sta meglio dal punto di vista fisico, poi la differenza di valori è enorme. Non vedo come possa inciampare, mi aspetto una partita simile a Pisa-Napoli della settimana scorsa".