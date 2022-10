Chris Smalling, il santo difensore dei romanisti

L'inglese è uno dei più amati dalla tifoseria romanista per quel suo modo apparentemente facile e disincantato di annullare gli attaccanti

Diciamoci la verità: ci hanno provato un po’ tutti, chi più e chi meno, a smontare pezzo per pezzo la sua credibilità, scrive Mimmo Ferretti su La Repubblica. Gli è stato rinfacciato di essere vegano (perché è un reato esserlo?), di avere la consistenza fisica di un vaso di cristallo e ci si è divertiti pure a etichettarlo come vecchio e/o bollito con almeno tre anni di anticipo. Qualcuno lo ha perfino accusato di avvistare ufo un’estate sì e l’altra pure. Insomma, si è fatto di tutto per trattarlo maluccio.