Champions, ultima chiamata. Riecco Matic

L’ultima chiamata per la Champions è arrivata. Roma-Inter di questa sera segnerà in via definitiva il destino dei giallorossi in campionato, scrive Marco Juric su La Repubblica. In un weekend pieno di scontri diretti, a cinque giornate dalla fine non è più tempo di calcoli per nessuno, tantomeno per la Roma. Il settimo posto in classifica non ammette altri inciampi, nonostante le distanze dalle dirette concorrenti rimangano minime. Con l’Inter c’è un solo obiettivo: vincere per continuare a crederci e sfatare un tabù che dura dal 2016. In caso contrario sarà fatta una scelta. Perché il bivio è arrivato.