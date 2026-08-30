I tifosi romanisti ci hanno fatto l'abitudine, la scena è vista e rivista. Ecco Gasperini con il cronometro in mano a contare minuti e secondi di un conto alla rovescia che il tecnico sta vivendo anche in queste ore. Ne mancano sempre meno alla chiusura del mercato e all'appello manca sempre un'ala. Al ds D'Amico non resta che accelerare e incrociare le dita: l'ultimo obiettivo, nella lunghissima lista di nomi accostati, è Luiz Henrique. Il brasiliano, 25 anni, veste i colori dello Zenit di San Pietroburgo. Una soluzione d'emergenza, visto che Fofana pare destinato a restare un sogno: il Lione ascolta offerte, ma solo per cessioni a titolo definitivo. La cessione in prestito di Robinio Vaz all'Hull City è stata bloccata. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Gasp non si priverà del giovane francese fino a che non avrà il suo esterno. Poi c'è il Sunderland su Soulé: se l'argentino dovesse partire, partirà la caccia al sostituto last minute. Una situazione che a questo punto rischia di di-ventare oltremodo scomoda per i giallorossi. Per ora c'è solo una certezza: Leonardo Balerdi è atterrato a Roma. L'argentino completerà il pacchetto di difensori centrali a disposizione di Gasperini.