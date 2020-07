Boom di vendite, ai tifosi piace la nuova maglia

Tutti pazzi per le nuove maglie della Roma. A pochi giorni dal debutto ufficiale delle nuove maglie della prossima stagione, già svelate nei match con Fiorentina e Torino, i numeri sul mercato rispecchiano l’apprezzamento dei tifosi per le ultime divise marchiate Nike: l’impatto sul risultato della vendita online rispetto alla settimana precedente l’uscita della prima maglia, è infatti stato del 210%, come riporta La Repubblica.

Un dato altissimo se si pensa che, un anno fa, dopo la prima settimana di lancio, l’impatto era stato dell’85%.