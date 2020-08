Ansia a Trigoria, positivo Mirante: “Sono asintomatico”

Giornate di ansia in casa Roma. Dopo i due giocatori della Primavera, è risultato positivo al coronavirus Antonio Mirante, il secondo portiere della prima squadra. L’incubo dei contagi continua a preoccupare i giallorossi, che hanno subito comunicato la situazione alle autorità sanitarie competenti, attivando le procedure previste dalla normativa per questi casi, tra cui la sanificazione delle aree comuni e l’individuazione di tutte le persone entrate in contatto con i giocatori risultati positivi, riporta La Repubblica. Sia Mirante, sia i ragazzi della Primavera positivi al tampone, erano tornati da alcuni giorni di vacanza nella parte nord della Sardegna, la stessa immersa in queste ore nel pieno di improvvisi focolai legati alla movida locale. E la preoccupazione è per l’esito dei tamponi che dovranno fare tutti i tesserati, che rientreranno dalla stessa zona della Sardegna (compreso Zaniolo) e da altre mete considerate a rischio. La Roma continuerà a fare tamponi ai suoi tesserati periodicamente, a questo punto quasi imponendo, a giocatori e dipendenti, di restare isolati il più possibile, evitando posti affollati o di incontrare troppe persone non facenti parte dello stretto nucleo familiare.