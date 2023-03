Alguacil incendia la vigilia: “Una tempesta perfetta contro Mou”

Mourinho non se l’è fatto ripetere due volte: “Siamo felici di trovare una tempesta di stadio. Alguacil fa bene a dire così, ma noi non abbiamo paura di niente. Giocheremo meglio con un’atmosfera calda”. Quella che cerca il capitano Lorenzo Pellegrini: “Se loro hanno parlato di tempesta, io dico che per noi sarà una battaglia. E non ci spaventa farlo”. Un gioco delle parti che accende Real Sociedad-Roma ma non preoccupa Mourinho:“Nel calcio l’atmosfera è bella, carica la squadra e l’ambiente. Però alla fine è sempre il campo a parlare. Non vince lo stadio, ma chi gioca. Domani sappiamo ci sarà una grande atmosfera di appoggio alla Real Sociedad ma è qualcosa che caricherà anche noi. Il disastro era ai tempi del Covid quando gli stadi erano vuoti”.