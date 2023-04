Addio a Digitalbits: sulla maglia stasera SPQR

A partire da stasera sparirà lo sponsor Digitalbits, a causa di inadempienze economiche del brand di criptovalute. Al suo posto ci sarà la scritta SPQR. Lo scorso 31 marzo la società non ha ricevuto l’ultima rata di pagamento e ha scelto la linea dura: sospensione della visibilità con effetto immediato. Una possibilità prevista da clausola contrattuale in caso di mancato pagamento fintanto che non verrà saldato il debito. Tornerà quindi l’acronimo latino, come accade nel derby (perso) del maggio 2017. Una scelta drastica – in pieno stile Friedkin – in controtendenza con quanto fatto dall’Inter, creditrice da un anno ma ancora brandizzata Digitalbits. Uno strappo che sa di addio, con lo sponsor Toyota per la prossima stagione. Insieme ad Adidas.