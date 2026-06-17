L'accordo con il giocatore c'è, o comunque è stato im postato nei suoi termini es senziali. E già questo, per la Roma, rappresenta un passaggio impor-tante. Perché il primo ostacolo - quello che la scorsa estate aveva fatto deragliare la pista Sancho - stavolta è stato superato. Mason Greenwood resta il primo obiettivo di Gian Piero Gasperini e il club giallorosso - scrive Marco Juric su La Repubblica - ha costruito con il padre-agente del calciatore un principio d'intesa su un triennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus. Diventerebbe il più pagato della rosa della Roma. La parte più difficile comincia ades so, perché va ancora trovata una sintesi con il Marsiglia che lo valuta 50 milioni di euro più bonus per lasciarlo partire prima del 30 giugno. Poi dal 1 luglio ne serviranno sessanta. Per una Roma che vuole rifare il volto dell'attacco, aver sistemato l'accordo con Greenwood è molto più di un dettaglio. Sul fronte della concorrenza, la Roma sa di non essere sola. Su Greenwood si sono mossi anche Juventus, Inter e Atletico Madrid. Si resta sempre in attacco quando si affronta il dossier rinnovi.

Quello di Paulo Dybala sembrava a un passo, ma bisogna ancora trovare la quadra: l'argentino vuole raggiungere un accordo più vantaggioso. Caso Pellegrini: lui vuole restare a Roma, del contratto si parlerà nelle prossime settimane.