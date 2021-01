A Crotone Mayoral fa Dzeko. Ora i giallorossi puntano l’Inter

L’attaccante spagnolo si traveste da Dzeko, scrive Francesca Ferrazza su la Repubblica. Tutti pazzi per Borja Mayoral, protagonista della vittoria romanista a Crotone. Doppietta per l’attaccante spagnolo, autore di due reti molto belle, soprattutto la seconda, che consentono alla Roma di restare agganciata al terzo posto in classifica. Con Dzeko lasciato in panchina a riposo precauzionale in vista degli scontri diretti con Inter e Lazio e Pedro infortunato, Mayoral si è mosso in attacco col connazionale Carles Perez e Mkhitaryan. E proprio quest’ultimo ha giganteggiato ancora una volta, in gol per l’ottava volta in questo campionato giocatore fondamentale per gli schemi offensivi di Fonseca.

Il tecnico è soddisfatto dal rendimento dei suoi. La Roma conferma di partire bene, avendo segnato almeno tre gol nel primo tempo in tre partite di questo campionato. L’ultima stagione in cui aveva fatto meglio è stata la 1999/2000. Contro le piccole la Roma sta infilando un cammino importante, adesso è chiamata a dare un segnale importante in uno scontro diretto, nel quale Fonseca ridarà la maglia da titolare a Dzeko e Veretout, potendo contare sul recupero di Spinazzola, a sinistra.