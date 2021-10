Zaniolo verso il recupero: Mou lo manda in campo contro il Napoli

Il tecnico: "Dobbiamo proteggere i giocatori con una storia clinica complessa"

Come previsto, Nicolò Zaniolo non è partito con i compagni per la Norvegia ed è rimasto nella Capitale dove continuerà a lavorare per recuperare dalla (lieve) distorsione al ginocchio sinistro rimediata domenica scorsa contro la Juventus, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Le sue condizioni sono monitorate giorno per giorno dallo staff di José Mourinho, che in conference stampa prima della gara di Conference ha annunciato il suo recupero per il match di domenica contro il Napoli: “Zaniolo ci sarà. Lui ha storia clinica da tenere in considerazione, ha sofferto tanto ed è nella prima stagione dopo l’infortunio: per questo dobbiamo rispettare le sue paure e i suoi momenti d’incertezza e, quando è così, è meglio rimanere a casa a riposare. Dobbiamo proteggere i giocatori con una storia clinica complessa, come lui e Karsdorp”.