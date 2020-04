Zaniolo: “Qui a lungo, sogno di diventare una bandiera”

“Se ci sarà l’occasione per tornare in campo prima della fine del campionato sarò il primo ad esserne felice”. Dal 12 gennaio, giorno del suo infortunio al ginocchio, per la prima volta Nicolò Zaniolo vede la possibilità di un rientro, se la stagione riprenderà. “Il recupero va molto bene – ha detto a Sky – ogni giorno miglioro un po’ di più, il ginocchio risponde bene”. Sul futuro: “L’idea è restare qui il più a lungo possibile, alla Roma devo tutto e sono innamorato della città. I tifosi mi amano, vorrei diventare una bandiera, ma Totti e De Rossi difficilmente potranno essere eguagliati”. Lo riporta Il Corriere della Sera.