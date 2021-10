Zaniolo, il provino è ok: oggi in campo a caccia del primo gol stagionale in campionato

Nicolò al Napoli ha già segnato una grandissima rete sotto la Curva Nord nella vittoria per 2-1 nella stagione 2019/2020

“Giocherà la stessa squadra che ha iniziato contro la Juventus, quindi anche Zaniolo, che sta bene". Non ha fatto pretattica José Mourinho e ha sciolto l’unico dubbio che c’era, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Zaniolo ha recuperato dal problema al ginocchio. L’ultimo provino sostenuto ieri pomeriggio ha dato l’esito che a Trigoria speravano. Il giocatore visto nei primi venti minuti contro la Juventus è uno dei pochi calciatori in rosa che possono fare la differenza. Una sfida nella sfida con Spalletti “colpevole” di non averlo valorizzato quando erano entrambi all’Inter e di averlo sacrificato nello scambio per Nainggolan. Zaniolo è alla ricerca del primo gol in campionato e al Napoli ha già segnato una grandissima rete sotto la Curva Nord nella vittoria per 2-1 nella stagione 2019/2020. Un fattore importante sarà rappresentato dai tifosi che faranno sentire il loro sostegno alla squadra e probabilmente contro l’ex Spalletti. Saranno circa 46mila le presenze mentre sono stati sottoscritti oltre 20mila abbonamenti.