Zaniolo, il futuro della Roma sarà tuo

Dan Friedkin è sempre più immerso nelle questioni romaniste e pian piano stanno emergendo alcuni particolari del suo primo mese nella Capitale, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Prima della gara contro la Juventus all’Olimpico, ad esempio, il presidente ha voluto incontrare Nicolò Zaniolo per fargli gli auguri di pronta guarigione. “Tornerai più forte di prima“, le parole di Friedkin, che fin dal primo giorno ha individuato in Zaniolo uno dei punti fermi della Roma e lo ha scelto come uomo immagine: presto, probabilmente entro Natale, per lui potrebbe arrivare il rinnovo del contratto con prolungamento fino al 2025 e aumento dello stipendio.

Il gruppo Friedkin, da parte sua, continua ad espandersi e ha comunicato l’avvio del nuovo progetto “Accelerated Solutions Group“: un’impresa di produzione e commercializzazione di prodotti e accessori per l’industria automobilistica.