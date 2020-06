Zaniolo domani in gruppo, Pau Lopez quasi pronto

Paulo Fonseca, a Roma Tv, dice di essere “curioso per il calcio che verrà”. Curioso, per non dire impaziente, il tecnico lo è però anche per un altro motivo: riavere Zaniolo in gruppo. Secondo quanto scrive Gianluca Piacentini su “Il Corriere della Sera”, Ieri il centrocampista ha lavorato ancora a parte, ma da domani riprenderà, parzialmente, a lavorare con i compagni. Non inizierà subito con le partitelle, ma ormai è nell’ultima fase della sua preparazione prima del rientro in campo, previsto per luglio, in concomitanza con i suoi 21 anni. Lo aspettano i tifosi, lo vogliono soprattutto i bambini, che lo attendono, come successo ieri, sotto casa per una foto. Accadeva anche con Totti, esattamente davanti allo stesso cancello. Sempre ieri, nell’ultima seduta della settimana, si sono allenati a parte anche Pau Lopez e Mancini. Il portiere riprenderà ad allenarsi a pieno ritmo nei prossimi giorni, dopo aver smaltito la microfrattura al polso, mentre il difensore deve ancora fare un po’ di attenzione al gomito. Nessuno dei due, però, è a rischio per la partita del 24 contro la Samp.