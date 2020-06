Zaniolo brucia le tappe dopo l’intervento al naso

Due giorni dopo l’intervento al naso, ieri Zaniolo è tornato a lavorare a Trigoria, svolgendo il riscaldamento e una prima parte di lavoro tattico con il gruppo, poi ha proseguito individualmente per evitare i contrasti, ancora sconsigliati anche per il ginocchio, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Zaniolo tornerà a pieno ritmo dalla prossima settimana, ma non ci sarà il 24 all’Olimpico, contro la Sampdoria. Quel giorno rischia di non esserci nemmeno Pau Lopez: il portiere, ad un mese esatto dalla micro frattura del polso sinistro, ieri mattina ha effettuato una visita di controllo che non ha evidenziato particolari problemi. Lo spagnolo, però, sente ancora dolore e la sua presenza è in forte dubbio.