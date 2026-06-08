Lesione muscolare all’adduttore e uno stop troppo lungo per restare dentro al Brasile di Ancelotti. Le lacrime di sabato notte di Wesley erano quelle di un giocatore che aveva già capito tutto. Ma il Mondiale resta comunque a tinte giallorosse. Si parte giovedì. E gli occhi da questa parte sono tutti della Roma. Nessun giocatore della Lazio impegnato nella manifestazione: è quasi un record storico negativo, era il 1986, la Lazio allora era in serie B. L'attenzione della Roma è su Malen. L’esordio di Donyell è fissato per domenica contro il Giappone. Il giorno prima, sabato, scenderà in campo Celik, ancora in attesa di novità sul fronte del rinnovo di contratto. Evan Ndicka - ricorda Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - deve ancora recuperare dalla lesione muscolare rimediata in campionato e probabilmente salterà il debutto di domenica contro l’Ecuador. L’altro africano è El Aynaoui: avrebbe dovuto debuttare sabato contro il compagno Wesley, gli resteranno “solo" gli altri giocatori del Brasile. E poi c'è Manu Koné, l’ultimo giallorosso a scendere in campo: giocherà il 16 giugno, avversario il Senegal in un girone che vede pure Iraq e Norvegia.