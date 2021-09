Vina lavora a parte, oggi test decisivo per il derby

L'uruguaiano non ha ancora recuperato dal problema al ginocchio e potrebbe essere out

Matias Vina ha lavorato anche ieri a parte a causa della distorsione al ginocchio che gli ha fatto saltare Cska Sofia, Verona e Udinese. Per capire se sarà a disposizione per il derby di domani si dovrà attendere la rifinitura, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Per sostituirlo in caso di forfait c'è l'opzione Calafiori o lo spostamento di Ibanez, con l'inserimento al centro di Smalling.