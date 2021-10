Vina in campo dopo il viaggio transoceanico. Calafiori in panchina

La presenza dell'uruguaiano certifica il ruolo da fedelissimo del tecnico che non lo ha messo in campo soltanto per un problema al ginocchio

Ci ha pensato Mourinho a chiarire la posizione di Vina:“Nessun dubbio". La presenza del terzino è certa e, appena atterrato dal Sudamerica, è partito con la Roma verso Torino, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. La sua presenza certifica il ruolo da fedelissimo del tecnico che non lo ha messo in campo soltanto per un problema al ginocchio. Questo è anche sintono di una fiducia non totale verso Calafiori. Presto la concorrenza aumenterà perché Spinazzola è intenzionato a bruciare le tappe per il ritorno in campo: “Sono felice di come sta andando il mio recupero perché miglioro settimana dopo settimana“.