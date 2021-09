Veretout-Cristante intoccabili per Mou e valorizzati anche dalle nazionali

I due centrocampisti giallorossi sono la colonna portante dello Special One. Ora loro aspettano il rinnovo contrattuale

Gregari, seppure di lusso nelle rispettive nazionali, ma protagonisti in maglia giallorossa. Bryan Cristante e Jordan Veretout in questi giorni sono in ritiro con l'Italia e la Francia, e anche se Mancini e Deschamps non li considerano titolari ma "solamente" degli ottimi cambi, per Mourinho sono diventati imprescindibili. Come scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, l'ex atalantino è tornato a Roma con una consapevolezza, e una leadership che Daniele De Rossi aveva riconosciuto. Per Veretout, l'esordio con la maglia dei "blues" ha portato entusiasmo. La cosa certa è che rispetto agli altri reparti in cui le gerarchie sono più in dubbio, a centrocampo sono loro due i titolari indiscussi. Un'indicazione chiara da parte del tecnico, anche per la società che con entrambi deve discutere il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024.