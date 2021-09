Vaccini, anche oggi dosi disponibili allo Stadio Olimpico

Continua l'iniziativa presso la postazione mobile della Asl Rm 1 per ricevere il vaccino Moderna

Le vaccinazioni allo stadio Olimpico iniziate ieri continueranno oggi fino alle 20, prima dell’inizio della partita Roma-Udinese, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Ieri c’è chi è andato a fare il vaccino “perché voglio tornare allo stadio", chi perché “ho avuto difficoltà con prenotazioni e allora ho sfruttato l’occasione" e chi perché “così mi fanno lo sconto per la prossima di campionato". Alla Roma e alla Regione, che insieme sono promotrici dell’iniziativa che ieri pomeriggio si è svolta sul piazzale antistante lo stadio Olimpico e oggi in via delle Olimpiadi, non importano troppo le motivazioni che hanno portato molte persone a presentarsi presso la postazione mobile della Asl Rm 1 per ricevere il vaccino Moderna. L’importante è che in molti di più tra i 30 mila che saranno oggi all’Olimpico abbiano raccolto l’invito a vaccinarsi.