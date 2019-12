Urna “bollente”: lunedì a Nyon Man United e Arsenal da evitare

Il secondo posto in un girone facile può essere pagato a caro prezzo nel sorteggio dei sedicesimi di finale, lunedì prossimo, a Nyon (ore 13, tv su Sky Sport e streaming su skysport.it). La Roma non sarà nell’urna delle teste di serie. Percentualmente – riporta il “Corriere della Sera” il viaggio più probabile è in Portogallo, visto che i lusitani hanno tre squadre: Benfica, Porto e Sporting Braga. Due le inglesi, da evitare: Manchester United e Arsenal. Due le spagnole: il Siviglia dell’ex d.s. Monchi e l’Espanyol. Due le austriache: il Salisburgo del giovane fenomeno Haaland e il LASK Linz, uno dei migliori “affari” dentro l’urna. Una squadra a testa, in ordine decrescente di ranking Uefa, per Olanda (Ajax), Svizzera (Basilea), Scozia (Celtic), Svezia (Malmoe) e Belgio (Gent). La Roma non può incontrare Inter e Basaksehir. Andata il 20 febbraio a Roma, ritorno il 27 in trasferta.