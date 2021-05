Una squadra di assenti: Smalling e Diawara fuori contro la Samp

Esami per Veretout, Spinazzola e Pau Lopez: il timore è averli persi per tutta la stagione

La Roma è tornata da Manchester con le ossa rotte. Non solo per il risultato tennistico che rende quasi inutile la partita di ritorno, ma anche per le condizioni fisiche di molti suoi calciatori. Domani sera a Genova contro la Sampdoria, Paulo Fonseca dovrà rinunciare praticamente a una squadra intera: Zaniolo, Pedro, El Shaarawy e Calafiori non recupereranno, così come Veretout, Spinazzola e Pau Lopez che si sono fatti male all’Old Trafford. I primi due nelle prossime ore svolgeranno gli esami strumentali per capire se hanno riportato una lesione muscolare, che potrebbe significare la fine anticipata della stagione. Il portiere spagnolo, invece ha riportato un infortunio alla spalla e anche per lui quella di Manchester potrebbe essere stata l’ultima apparizione stagionale. A Genova non giocheranno nemmeno Diawara e Smalling, che hanno terminato la partita con lo United solo perché Fonseca aveva esaurito le sostituzioni.