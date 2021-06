Un tris giallorosso per Mancini. L’Olimpico è casa dolce casa

Spinazzola, Pellegrini e Cristante pronti a dare il proprio apporto per la Nazionale durante l'Europeo

Tutti e tre hanno un buon rapporto con la maglia azzurra ma adesso serve il salto di qualità, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Il loro score in Nazionale è il seguente. Lorenzo Pellegrini: 17 presenze, 2 gol, 7 vinte, 8 pareggiate e 2 perse. Leonardo Spinazzola: 14 presenze, 12 vinte, una pareggiata e una persa. Bryan Cristante: 11 presenze, un gol, 6 vinte, 2 pareggiate e 3 perse. Tutti e tre sentono lo stadio Olimpico come casa e giocare sul terreno amico è sicuramente una motivazione in più. L’ultima amichevole pre-Euro 2021 contro la Repubblica Ceca ha dato queste indicazioni: Spinazzola titolare, Cristante che parte in panchina e Pellegrini ancora in bacino di carenaggio per l’infortunio che lo ha fermato dopo il derby vinto per 2-0. La partita contro la Turchia è importante, ma non è una finale. Correre rischi sarebbe una follia. Il programma è avere Pellegrini in salute contro la Svizzera o contro il Galles. L’Olimpico è stato abbastanza generoso con loro, in questo campionato romanista di luci e ombre. Pellegrini ha segnato 5 dei suoi 7 gol in campionato (contro Torino, Inter, Spezia e una doppietta al Crotone; in trasferta ha colpito Bologna e Sassuolo) più il gol in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Cristante ha segnato ad Atalanta e Manchester United, Spinazzola alla Fiorentina. L’Olimpico non potrà essere pieno, per le normative anti-Covid, ma è sicuro che dagli spalti partirà un applauso o un incitato in più per i tre giallorossi, se e quando saranno utilizzati. La speranza è ritrovarsi a Roma per una festa di popolo dopo la finale di Londra, prevista per l’11 luglio.