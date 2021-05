Un regalo per Mou: in Conference nessuna spagnola

La Roma si presenterà ai nastri di partenza (andata dei preliminari il 19 agosto, ritorno il 26) come favorita

La vittoria dell’Europa League da parte del Villarreal contro il Manchester United (12-11 dopo i calci di rigore), oltre a far crescere il rammarico dei romanisti per come la formazione di Fonseca si è giocata le semifinali (soprattutto l’andata) contro i Red Devils, si è tramutata in un vantaggio per la Roma nella prossima Conference League, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. La squadra di Unai Emery parteciperà alla prossima Champions League come quinta spagnola e il loro posto non sarà preso da nessuno (7 è il numero massimo per ogni nazione). Non è una forzatura, dire che la Roma di Mourinho si presenterà ai nastri di partenza (andata dei preliminari il 19 agosto, ritorno il 26) come favorita: sarà la prima testa di serie in virtù del tredicesimo posto nel ranking Uefa (90.000 punti), davanti all’ex squadra dello Special One, il Tottenham (15° con 88.000). Ampiamente alla portata Union Berlin e Rennes che come la Roma sono qualificate direttamente ai play-off. Il livello dovrebbe salire dagli ottavi di finale, quando scenderanno 8 squadre dall’Europa League che affronteranno in uno spareggio le 8 seconde dei gironi.