Un Fonseca alla Bielsa. Per una volta o spesso?

In tanti si sono dati un pizzicotto per capire se stavano sognando o se era la realtà: cosa ci faceva Bryan Cristante, alla Mascherano,come difensore centrale con Mancini alla sua destra e Smalling alla sua sinistra? Un’invenzione che Paulo Fonseca,nel dopo partita contro il Parma in Coppa Italia, ha spiegato così,cercando di nascondersi un po’: “Difesa a tre? È stata la prima volta con Cristante centrale, mi è piaciuto il suo modo di iniziare la costruzione e abbiamo controllato sempre i contropiedi del Parma,che in campionato ci aveva messo in difficoltà attaccando spesso la profondità”. Mancini, ha raccontato così il 3-33-1 che Fonseca ha mutuato da Bielsa e VanGaal: “I concetti del mister li abbiamo espressi al meglio e ci siamo aiutati tutti tra di noi”. Come riporta Luca Valdiserri nel Corriere della Sera, la domanda,adesso,è se Fonseca la riproporrà contro il Genoa (difficile)oppuredinuovo in Coppa Italia, mercoledì prossimo,contro la Juventus. Roma e Juve si sono appena incontrate anche in questo campionato e i bianconeri hanno vinto per 2-1 all’Olimpico.Fonseca, così,potrebbe anche giocare la carta a sorpresa del cambio di modulo.