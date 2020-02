Tra Atalanta e Roma lo 0-0 è sconosciuto: manca da 35 anni

Atalanta-Roma non finisce 0-0 da oltre 35 anni: il 30 settembre 1984 fu Tancredi a salvare il risultato su Pacione e Stromberg. Quel giorno finì il gemellaggio tra le tifoserie: i bergamaschi inneggiarono al Liverpool (che 4 mesi prima aveva battuto la Roma in finale di Coppa Campioni) e rubarono uno striscione, sugli spalti finì in rissa. Nelle 56 partite successive in A, a Bergamo e all’Olimpico, sono stati segnati 168 gol, 3 di media, 95-73 per i giallorossi. Come riporta ‘Il Corriere della Sera’, nel 2020 i giallorossi sarebbero quartultimi in classifica con 4 punti: 4 ko nelle prime 6 partite dell’anno eguagliano il record negativo del 2013 relativamente alle ultime 46 stagioni. Ma la Roma in trasferta fa più punti che in casa (21 a 18) e ha la seconda difesa.