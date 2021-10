Toni: “Abraham può garantire 25 gol a stagione”

L'ex bomber giallorosso: "Lui è Osimhen sono gli unici in Serie A a poterlo fare"

"Osimhen mi ricorda Shevchenko per la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco e per la velocità. Lui e Abraham della Roma, al momento, sono gli unici attaccanti in Serie A che possono garantire 25 gol a stagione" ha detto Luca Toni intervistato dal Corriere della Sera, parlando dei bomber della Serie A.