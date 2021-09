Spinazzola brucia le tappe: ieri in campo a Trigoria

Ieri l’esterno sinistro ha svolto un lavoro atletico personalizzato sotto lo sguardo di Mourinho

Leonardo Spinazzola aveva promesso un rapido ritorno in campo dopo la rottura del tendine d’Achille e sta cercando di mantenere la promessa, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Ieri l’esterno sinistro è tornato per la prima volta a correre sul terreno di gioco a Trigoria, svolgendo un lavoro atletico personalizzato sotto lo sguardo di Mourinho, che lo ha osservato con grande attenzione prima della partenza per l’Ucraina. Un primo passo verso il completo recupero per il terzino, che spera di rientrare prima della fine dell’anno: una previsione che sembrava azzardata ma che, alla luce degli ultimi progressi, potrebbe avversarsi. Se dovesse rispettare i tempi, sarà lui il primo acquisto di Tiago Pinto nel mercato di gennaio.