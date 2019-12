Smalling-Pellegrini. Gli ultimi arrivi al Roma Hospital

In casa Roma è sempre più emergenza, come riporta il Corriere della Sera. Si sono fermati infatti sia Lorenzo Pellegrini che Chris Smalling. Il primo durante l’allenamento di lunedì ha riportato una contusione al piede sinistro, per fortuna non lo stesso piede fratturato a Lecce; salterà la partita di domani sera in Europa League ma potrebbe tornare a disposizione contro la Spal.

Il secondo dopo la partita di venerdì sera contro l’Inter ha avvertito un fastidio al ginocchio sinistro. Ieri dopo degli esami è risultato avere un trauma contusivo distrattivo, con leggero interessamento del collaterale. Sicuramente salterà le partite contro il Wolfsberger e la Spal. Fonseca spera di recuperarlo per la partita contro la Fiorentina del 20 dicembre, ma il rischio è quello di rivederlo dopo la sosta a gennaio.