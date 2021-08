Shomurodov, gol e assist. Abraham, c’è l’ok alla Roma

Non c'è stata partita all'Olimpico: brilla l'uzbeko

È stata una festa, al di là del risultato che ha visto imporsi la formazione giallorossa per 5-0 grazie alle reti di Shomurodov , Mancini, Mkhitaryan, Perez e Mayoral, la gara tra la Roma ed il Raja Casablanca. Sotto gli occhi di Dan e Ryan Friedkin è stata una presentazione sobria, in cui il pezzo forte della rosa non è stato sicuramente José Mourinho, lungamente applaudito dai tifosi, soprattutto quelli presenti in Curva Sud che hanno cantato per 90 minuti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Grande protagonista è stato ancora una volta Eldor Shomurodov, a segno per la seconda volta consecutiva dopo la rete con il Betis e autore anche dell’assist per il gol di Mkhitaryan. La sua intesa con i compagni di reparto e soprattutto con Nicolò Zaniolo cresce e l’ex genoano si candida per una maglia da titolare già per la gara di esordio in Conference League, giovedì sera in Turchia contro il Trabzonspor. Gli applausi al momento della sostituzione sono per lui una prima promozione. Buon esordio anche per Vina, rimasto in campo per un’ora, e subito integrato nei meccanismi della squadra.