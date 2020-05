Settantasette club ricercano i bambini scomparsi

Roma, Liverpool, Barcellona, Atletico Madrid… Sono solo alcuni dei 77 club che sostengono la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi“, in programma il 25 maggio. Ogni società – riporta il “Corriere della Sera” – ha messo a disposizione i propri canali social per condividere un video contenente le immagini di bambini scomparsi. L’iniziativa prende il nome di Football Cares ed è supportata dall’Eca e dalla Fifa. La Roma, che ha contribuito dall’estate scorsa al ritrovamento di 6 bambini, è capofila in questo progetto a cui hanno aderito anche Inter, Juventus, Atalanta e Lazio.